Oroscopo Scorpione del 14 dicembre 2017

Oroscopo del 14 dicembre 2017 per i nati sotto il segno dello Scorpione:

il lato positivo…

Luna e Giove si abbracciano nel vostro segno: l’orizzonte sembra pieno di promesse, soprattutto per quanto riguarda le finanze. A meno che, abbiate deciso un acquisto importante o investire denaro all’estero, in modo del tutto legale ovviamente. Ma l’aspetto astrale, indica una ripresa in generale, vi incoraggia a guardare il lato positivo di persone e situazioni.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]