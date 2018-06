Oroscopo Scorpione del 14 giugno 2018

Oroscopo del 14 giugno 2018 per i nati sotto il segno dello Scorpione:

capire meglio le incognite…

La congiunzione Luna-Mercurio in Cancro per voi è eccellente, vi aiuta a comprendere meglio le incognite della vostra situazione personale o lavorativa. In questo momento state mettendo in discussione qualcosa e oggi valuterete attentamente i pro e i contro. Inoltre, utilizzate i passaggi odierni per liberarvi definitivamente di una cattiva abitudine.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com