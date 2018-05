Oroscopo Scorpione del 14 maggio 2018

Oroscopo del 14 maggio 2018 per i nati sotto il segno dello Scorpione:

Vorreste focalizzare l’attenzione su una relazione affettiva ma oggi non c’è molto spazio per le emozioni, probabilmente dovrete impegnarvi parecchio su una situazione di lavoro. Ad esempio, correggere degli errori, rivedere dei dettagli e se terrete a mente qual è l’obbiettivo finale da raggiungere, sarete in grado di superare blocchi e ostacoli. Prima decade: in crisi, avreste voglia di chiudere una storia d’amore che dura da tempo.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com