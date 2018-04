Oroscopo Scorpione del 15 aprile 2018

Oroscopo del 15 aprile 2018 per i nati sotto il segno dello Scorpione:

potete ottenere ciò che desiderate…

Avete la possibilità d’imporvi e ottenere da chi vi circonda ciò che volete. Dalle persone care, certamente, ma anche dai colleghi o un socio. Con il vostro atteggiamento siete riusciti a farvi apprezzare, o amare, da molte persone che sono rimaste affascinate dal modo di fare, riuscite a persuaderle a dire anche ciò che non vorrebbero… In qualche modo sentono che non possono nascondervi niente!

