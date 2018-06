Oroscopo Scorpione del 15 giugno 2018

Oroscopo del 15 giugno 2018 per i nati sotto il segno dello Scorpione:

voltare una pagina ma…

Marte in Acquario vi invia vibrazioni che spingono a passare all’azione ma in modo davvero troppo reattivo e impulsivo. Canalizzate le energie! Se ben gestite, infatti possono esservi utili a voltare una pagina della vostra vita per aprirne una nuova. Qualcosa sta per concludersi ma voi rischiate di anticiparne la fine prima che si presenti un’altra possibilità.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com