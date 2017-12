Oroscopo Scorpione del 16 dicembre 2017

Oroscopo del 16 dicembre 2017 per i nati sotto il segno dello Scorpione:

stanare il dettaglio nascosto…

Se c’è una cosa in cui siete maestri, è quella di collegare alcuni fatti che, apparentemente sembrano non aver niente a che fare l’uno con l’altro. Grazie al buon Giove nel vostro segno, sapete stanare il dettaglio nascosto, quello che gli altri non vedono o non capiscono. Se svolgete la professione di psicologi, è il massimo! Terza decade: attenzione, ancora, a non spendere troppo.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]