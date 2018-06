Oroscopo Scorpione del 16 giugno 2018

Oroscopo del 16 giugno 2018 per i nati sotto il segno dello Scorpione:

ipersensibili…

Atmosfera ancora un po’ agitata, reagirete a tutto in modo esagerato! E’ pur vero che siete preoccupati, vulnerabili, ipersensibili a causa di una situazione che vi destabilizza totalmente: non vi sentite sicuri, sarebbe meglio dire parecchio irrequieti, poiché non capite quale piega potrebbe prendere un contratto, un accordo o il futuro di coppia.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com