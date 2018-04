Oroscopo Scorpione del 17 aprile 2018

Oroscopo del 17 aprile 2018 per i nati sotto il segno dello Scorpione:

arriva l’amore…

Tutte le notizie di Blitzquotidiano e Ladyblitz in queste App per Android. Scaricate qui Blitz e qui Ladyblitz.

Grazie alla presenza di Venere in Toro, la vita sociale più attiva vi permetterà di fare degli incontri e non è escluso che arrivi (se non è già accaduto) l’amore! Giove nel vostro segno, inoltre, favorisce i sentimenti e regala un’immagine migliore della coppia. Seconda decade: volete imporvi ma evitate modi bruschi, non vi conviene, vi scontrereste contro un muro.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]