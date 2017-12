Oroscopo Scorpione del 17 dicembre 2017

Oroscopo del 17 dicembre 2017 per i nati sotto il segno dello Scorpione:

una folle passione…

Marte e Giove nel vostro segno: potreste provare una folle passione per una persona o qualcosa oppure risolvere una piccola crisi, situazione questa in cui siete particolarmente specializzati ma la risolverete con successo! Inoltre, la presenza di Mercurio in Sagittario vi invita al risparmio, a esaminare anche i più piccoli dettagli di qualsiasi situazione legata al denaro.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]