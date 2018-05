Oroscopo Scorpione del 17 maggio 2018

Oroscopo del 17 maggio 2018 per i nati sotto il segno dello Scorpione:

gli errori nel rapporto di coppia…

Urano sbarca in Toro e nel corso del transito, sette anni, potrebbe mettervi di fronte agli errori commessi nelle relazioni. In particolare nel rapporto di coppia in cui sembra dobbiate cambiare atteggiamento, essere meno gelosi e possessivi se volete che l’unione duri nel tempo. Non è l’altro/a che dovete tentare di cambiare ma voi stessi, adottando dei comportamento differenti. Il che, per voi, non sarà facile.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com