Oroscopo Scorpione del 18 gennaio 2018

Oroscopo del 18 gennaio 2018 per i nati sotto il segno dello Scorpione:

amate e detestate…

Amate e detestate contemporaneamente: al vostro segno accade quando Venere è in Acquario. Volete un bene folle ai familiari ma allo stesso tempo, individuate un oceano di difetti. Nel periodo in cui Venere è in Acquario – fino al 10 febbraio – rivivete alcune emozioni del passato legate alla famiglia. Non è escluso che incontriate casualmente una persona amata in passato e l’episodio vi turbi parecchio.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]