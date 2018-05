Oroscopo Scorpione del 18 maggio 2018

Oroscopo del 18 maggio 2018 per i nati sotto il segno dello Scorpione:

un’entrata da…

Pensiero positivo, cari Scorpione. Luna e Venere puntano i riflettori sul denaro, potrebbe esserci un’entrata da una vendita o una donazione. Per alcuni, al centro della scena può esserci un’eredità o la divisione di beni… Nati in ottobre: un po’ destabilizzati ma, come si dice, dovete farci il callo. Per un po’ di tempo l’atmosfera sarà segnata da alti e bassi.

