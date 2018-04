Oroscopo Scorpione del 19 aprile 2018

Oroscopo del 19 aprile 2018 per i nati sotto il segno dello Scorpione:

occhio per occhio…

Cercate la lite, forse una persona vi ha offeso e oggi, seppure in un altro modo, volete ripagarla con la stessa moneta. Con lo Scorpione, la modalità è spesso occhio per occhio, dente per dente… Ma voi restituite il colpo più forte degli altri: diversamente e quando meno se l’aspettano! In questo momento, tuttavia, attenzione all’effetto boomerang: non siete sempre in una posizione di forza.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]