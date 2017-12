Oroscopo Scorpione del 19 dicembre 2017

Oroscopo del 19 dicembre 2017 per i nati sotto il segno dello Scorpione:

i problemi si risolveranno…

Potreste avere dei problemi ma sappiate che si risolveranno presto e che a renderli così fastidiosi è l’importanza che date loro. Giove è un amplificatore: decuplica le preoccupazioni ma, quando c’è, anche la felicità! Sperando che vi troviate da questo lato della barricata… Terza decade: le questioni di denaro hanno ancora importanza ma in un registro positivo e, forse, inatteso.

