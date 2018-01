Oroscopo Scorpione del 19 gennaio 2018

Oroscopo del 19 gennaio 2018 per i nati sotto il segno dello Scorpione:

in conflitto con…

In conflitto con voi stessi o un familiare: l’atmosfera rischia di scaldarsi parecchio ma, probabilmente, rimarrà un fatto interiore, anche se la vostra natura vorrebbe spingervi a far esplodere una discussione. E potreste farlo, se la persona in questione toccherà qualche tasto per voi dolente… Seconda decade: è un buon momento per esprimervi, convidere le idee o confidarvi con una persona cara.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]