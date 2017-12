Oroscopo Scorpione del 2 dicembre 2017

Oroscopo del 2 dicembre 2017 per i nati sotto il segno dello Scorpione:

tra il dire e il fare…

Tra il dire e il fare, c’è di mezzo il… denaro. Potreste sentirvi ottimisti all’idea di realizzare un progetto ma, all’atto pratico, non sarà sufficiente, prima di intraprendere dovreste informarvi adeguatamente sui costi. Non è il momento di lanciarvi poiché, oltretutto, potreste anche cambiare in modo repentino! Prima decade: testardi e ostinati, non recedete per nessun motivo al mondo.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]