Oroscopo Scorpione del 2 febbraio 2018

Oroscopo del 2 febbraio 2018 per i nati sotto il segno dello Scorpione:

reticenti…

Avreste voglia di lanciarvi in un progetto importante, avete un buon margine di manovra, ma al contempo avete delle improvvise e inspiegabili reticenze. Pensate, forse, che sarebbe meglio fare un passo indietro, o che non abbiate sufficiente supporto o, ancora, che vi servano più fondi… Più fiducia in voi stessi, dovete credere in ciò che fate: è il positivo messaggio di Giove attualmente nel vostro segno!

