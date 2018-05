Oroscopo Scorpione del 2 maggio 2018

Oroscopo del 2 maggio 2018 per i nati sotto il segno dello Scorpione:

voglia di spendere ma…

Bisogno impellente di sentirvi liberi e, soprattutto, liberi di spendere il denaro come meglio credete. Difficile non essere d’accordo: i soldi sono vostri… Potreste tuttavia, se siete in coppia, prelevare dal conto in comune senza comunicarlo all’altro/a: non sarebbe una buona idea e lo sapete. E se giocate d’azzardo, occhio a puntare una cifra esagerata solo per soddisfare il bisogno di rischiare.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]