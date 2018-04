Oroscopo Scorpione del 20 aprile 2018

Oroscopo del 20 aprile 2018 per i nati sotto il segno dello Scorpione:

un buon momento per…

Il Sole in Toro, da oggi e per le prossime 4 settimane, mette l’accento sul lavoro in team, sulla comunicazione con chi vi circonda così da trarne vantaggio reciproco. Il transito annuncia che è un buon momento per risolvere dei malintesi o, quando possibile, scendere a compromesso. E’ possibile, tuttavia, che su una questione non vogliate o non possiate, trovare un compromesso e mostriate molta fermezza.

