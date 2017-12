Oroscopo Scorpione del 20 dicembre 2017

Oroscopo del 20 dicembre 2017 per i nati sotto il segno dello Scorpione:

evitate di isolarvi…

Saturno in Capricorno per quanto vi riguarda ha un risvolto intellettuale: scrivere un libro, frequentare un corso o la ripresa degli studi che vi consentiranno di accedere a nuove e ottime opportunità di lavoro. Attenzione tuttavia a non isolarvi troppo: nel corso del transito di due anni e mezzo, presi come sarete dalle vostre attività, rischiate di allontarvi da alcune persone care.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]