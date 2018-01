Oroscopo Scorpione del 20 gennaio 2018

Oroscopo del 20 gennaio 2018 per i nati sotto il segno dello Scorpione:

il richiamo della famiglia…

Il transito del Sole in Acquario è ideale per gli Scorpione che vogliono voltare pagina, avviare nuovi progetti. Al contempo avvertirete forte il richiamo delle radici, della famiglia, vi preoccuperete più del solito del benessere delle persone care. E’ un ottimo momento, inoltre per rafforzare la relazione d’amore, regalarvi reciprocamente tante coccole.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]