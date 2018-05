Oroscopo Scorpione del 20 maggio 2018

Oroscopo del 20 maggio 2018 per i nati sotto il segno dello Scorpione:

un raggio di sole…

Non è una domenica da sogno ma Venere in Cancro vi sostiene e a dispetto delle difficoltà oggi ci sarà un bel raggio di sole. Non è detto arrivi dalla persona amata ma non si sa mai… In questo momento, in coppia potreste avere delle difficoltà e ricevere il sostegno del partner sarebbe di grande conforto. In caso contrario, un amico o un fratello, una sorella, saranno un buon rifugio.

