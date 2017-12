Oroscopo Scorpione del 21 dicembre 2017

Oroscopo del 21 dicembre 2017 per i nati sotto il segno dello Scorpione:

la situazione finanziaria…

La congiunzione Sole-Saturno vi piacerà, nella misura in cui la curiosità sarà la principale spinta e se fate un lavoro di ricerca, sarete pienamente soddisfatti. Con i pianeti in Capricorno troverete ciò che cercate! Non solo, la situazione finanziaria diventa più leggera. Terza decade: al momento vi ponete domande, forse inutili, sull’amore.

