Oroscopo Scorpione del 21 gennaio 2018

Oroscopo del 21 gennaio 2018 per i nati sotto il segno dello Scorpione:

una riunione familiare e…

Domenica in cui potrebbe esserci una riunione familiare ma non è sicuro che cosa vi faccia gioire… La sensazione è che vi pesi parecchio! Detestate ciò che vi viene imposto e ancor più quando si tratta di persone che non avete voglia di vedere: si può dedurre facilmente dalle vostre espressioni! Seconda decade: un incontro, o una telefonata, vi farà molto piacere.

