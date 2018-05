Oroscopo Scorpione del 21 maggio 2018

Oroscopo del 21 maggio 2018 per i nati sotto il segno dello Scorpione:

assumere dei rischi…

Con il Sole in Gemelli, non avrete timore di assumervi dei rischi sul fronte finanziario e sarete vincenti! Potreste sentirvi in pericolo ma grazie a una bella Venere in Cancro, non può accadere nulla che mini le vostre sicurezze! E i rapporti affettivi, con questo passaggio, assumono maggiore importanza, vi sentirete molto soddisfatti.

