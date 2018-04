Oroscopo Scorpione del 22 aprile 2018

Oroscopo del 22 aprile 2018 per i nati sotto il segno dello Scorpione:

La congiunzione Marte-Plutone in Capricorno vi regala un eccezionale potere d’influenza. Come sempre, quando si ha questo tipo di potere, è indispensabile utilizzarlo in modo intelligente: non per dimostrare che siete i più forti, i più intransigenti ma per concederne anche a chi vi circonda. Delegare, dunque, e non controllare tutto.

