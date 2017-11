Oroscopo Scorpione del 22 novembre 2017

Oroscopo del 22 novembre 2017 per i nati sotto il segno dello Scorpione:

un po’ di stanchezza…

Con il Sole in Sagittario, potreste sentirvi meno in forma ma comunque si tratta di un transito veloce. Probabilmente in questi ultimi tempi avete speso parecchie energie per trovare soluzioni astute e sistemare questioni finanziarie, riuscendoci, e ora vi sentite stanchi. Mollate un po’ la presa, anche negli affari di cuore e seguite il flusso, lasciate che le cose si sviluppino in modo naturale.

