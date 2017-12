Oroscopo Scorpione del 23 dicembre 2017

Oroscopo del 23 dicembre 2017 per i nati sotto il segno dello Scorpione:

darete prova di generosità e…

Che partiate o meno, non ci sono problemi e sarete soddisfatti di ciò che vi attende nelle feste natalizie. Circondati da amici, famiglia, parenti darete prova della vostra generosità e della gentilezza. Su un altro piano: un progetto potrebbe richiedere molto tempo ed energie, chiedetevi se ne vale davvero la pena. La cosa migliore è seguire il vostro infallibile istinto!

