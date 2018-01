Oroscopo Scorpione del 23 gennaio 2018

Oroscopo del 23 gennaio 2018 per i nati sotto il segno dello Scorpione:

dar prova di resistenza…

Avete la sensazione che un progetto stia andando, troppo, per le lunghe? Ebbene, i pianeti vi incoraggiano a velocizzare le cose. La cosa importante è dar prova di resistenza, non demordere poiché, in caso contrario, rischiereste di annullare completamente il duro lavoro. Terza decade: in grado di risolvere una crisi, personale o lavorativa, in modo brillante.

