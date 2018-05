Oroscopo Scorpione del 23 maggio 2018

Oroscopo del 23 maggio 2018 per i nati sotto il segno dello Scorpione:

vivere il presente…

Molto motivati, è una splendida giornata per vivere il presente seguendo l’istinto e lasciare una situazione lavorativa o affettiva negativa alle spalle: avete il potere di farlo e vi sentirete finalmente liberi! Prima decade: atmosfera tesa, forse perché avete messo in discussione un rapporto – anche di lavoro – in cui non c’è più intesa.

