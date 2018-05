Oroscopo Scorpione del 24 maggio 2018

Oroscopo del 24 maggio 2018 per i nati sotto il segno dello Scorpione:

consolare una persona cara…

Saturno occupa un settore che rappresenta la vostra cerchia: potreste esser preoccupati per una persona cara, sembra che stia accumulando problemi su problemi. Probabilmente non potete fare granché per impedirlo ma potete pur sempre consolarla, essere di sostegno. Salvo la prima decade: siete abbastanza presi dai vostri problemi per preoccuparvi di quelli degli altri ma non dovete sentirvi in colpa.

