Oroscopo Scorpione del 25 aprile 2018

Oroscopo del 25 aprile 2018 per i nati sotto il segno dello Scorpione:

amicizia e solidarietà…

Amicizia e solidarietà in primo piano per cui se vi chiedono un aiuto, anche se siete reticenti, non tergiversate! Forse la persona che vi chiede un mano l’ha già fatto parecchie volte e non ha mai mostrato riconoscenza. In questo caso, pur mostrando disponibilità, chiedete in cambio qualcosa, non importa cosa: il “soccorso” non deve essere a senso unico.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]