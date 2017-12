Oroscopo del 25 dicembre 2017 per i nati sotto il segno dello Scorpione:

tanto amore…

Giorno di Natale in cui vi spettano bei passaggi astrali: non solo distribuirete tanto amore ma ne riceverete in cambio moltissimo e non si tratterà di una finzione… Con Sole, Venere e Saturno in Capricorno, posizionati in un settore che simboleggia la vostra cerchia privata – o professionale – potete star certi di essere apprezzati per ciò che siete veramente! Seconda decade: la vostra aggressività potrebbe ferire una persona cara.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]