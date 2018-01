Oroscopo Scorpione del 25 gennaio 2018

Oroscopo del 25 gennaio 2018 per i nati sotto il segno dello Scorpione:

una spanna sopra gli altri…

Autostima a tremila, il che è positivo, ma siete pregati di non essere sprezzanti, come soltanto voi siete in grado di fare, con alcune persone. Quelle che, ad esempio, giudicate male perché non sono riuscite ad avere il vostro stesso successo o non sono generose quanto voi. E’ pur vero che ci sono parecchie ragioni che vi spingono a credere di essere una spanna sopra gli altri…

