Oroscopo Scorpione del 25 maggio 2018

Oroscopo del 25 maggio 2018 per i nati sotto il segno dello Scorpione:

una piccola concessione…

Nel caso ci sia in corso una trattativa, andrà a buon fine se farete una piccola concessione. Non è nelle vostre abitudini ma capirete che la rigidità non paga e l’elasticità è l’atteggiamento migliore. Non è escluso, inoltre, che si riaffacci una proposta fatta alla fine del 2017 e stavolta tutto dovrebbe andare liscio come l’olio.

