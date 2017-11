Oroscopo Scorpione del 25 novembre 2017

Oroscopo del 25 novembre 2017 per i nati sotto il segno dello Scorpione:

una piccola crisi…

Venere è nel vostro segno ma, al momento, non è un passaggio astrale sereno per cui, non stupirebbe se circolasse una piccola crisi con il partner o un conquista recente. Potreste aver fatto qualcosa alle sue spalle e ora avercela con voi ma, visto che vi sentite in colpa, rivoltate la frittata e l’accusate di essere responsabile… Seconda decade: fine settimana in famiglia? Potrebbero esserci delle tensione ma, aggiungiamo, sarete i soli a sentirle.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]