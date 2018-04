Oroscopo Scorpione del 26 aprile 2018

Oroscopo del 26 aprile 2018 per i nati sotto il segno dello Scorpione:

datevi da fare…

Marte in Capricorno è schierato al vostro fianco: se avete in corso una trattativa, datevi da fare perché siete in una posizione di forza! Diciamo pure che farete delle richieste che nessuno potrà rifiutare e il vostro atteggiamento determinato lascerà le persone a corto di parole… Più in generale, tuttavia, attenzione a non scatenare polemiche inutili.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]