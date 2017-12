Oroscopo Scorpione del 26 dicembre 2017

Oroscopo del 26 dicembre 2017 per i nati sotto il segno dello Scorpione:

cocciuti…

Oggi non è facile stare accanto allo Scorpione: cercherete la lite con tutti e, a volte, senza esserne consapevoli. A esprimersi è il vostro lato combattivo e cocciuto, scatenerete battibecchi per dettagli insignificanti a cui nessuno fa caso. Su un altro piano: piccoli disturbi fisici probabilmente dovuti all’eccesso di cibo e bevande. Non esagerate.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]