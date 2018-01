Oroscopo Scorpione del 26 gennaio 2018

Oroscopo del 26 gennaio 2018 per i nati sotto il segno dello Scorpione:

il tango della gelosia…

Marte in Sagittario accentua la possessività, la gelosia… Occhio a esagerare. Tenete presente che con questo atteggiamento, per alcune inezie potreste scatenare un crisi con il partner: evitate, dunque, che l’immaginazione prenda il sopravvento e avere reazioni esagerate. Prima di entrare in azione, esaminate le cose al microscopio e, infine, chiedetevi da dove nasca tanta insicurezza.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]