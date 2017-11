Oroscopo Scorpione del 26 novembre 2017

Oroscopo del 26 novembre 2017 per i nati sotto il segno dello Scorpione:

riflettere con calma…

Giornata in cui vi sentite pigri e fareste bene ad assecondare questa tendenza. Trascorrete pure del tempo in casa, sbrigate le cose personali e godetevi la possibilità di vivere la vita a un ritmo più lento. Ma sarà utile anche a riflettere con calma su una nuova idea che potrebbe far arrivare guadagni extra e rafforzare l’autostima!

