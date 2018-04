Oroscopo Scorpione del 27 aprile 2018

Oroscopo del 27 aprile 2018 per i nati sotto il segno dello Scorpione:

per conto vostro…

Rimanere per conto vostro non vi dispiacerà, può essere che abbiate bisogno di silenzio per riposare e ricaricare le batterie. In questo momento avete difficoltà stabilizzarvi e provate la sensazione di trovarvi allo stesso punto di un anno fa, che sia cambiato poco. A parte che la situazione evolverà nelle prossime settimane, tenete presente che non sempre andrà nella direzione da voi prevista.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]