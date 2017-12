Oroscopo Scorpione del 27 dicembre 2017

Oroscopo del 27 dicembre 2017 per i nati sotto il segno dello Scorpione:

Vi trovate in un processo mentale un po’ negativo: tendete a inimicarvi le persone, soprattutto se lavorate in team. Curate i rapporti, non trattate male davanti ad altri: è un modo per mostrare rispetto, indispensabile in qualsiasi relazione. Prima decade: in questo momento siete molto positivi, portati a costruire in modo solido e, di conseguenza, durevole nel tempo.

