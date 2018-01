Oroscopo Scorpione del 27 gennaio 2018

Oroscopo del 27 gennaio 2018 per i nati sotto il segno dello Scorpione:

senso dell’umorismo al top…

Non perderete nessuna minima occasione per fare una battuta, il senso dell’umorismo è al top! Può essere, tuttavia, che chi vi circonda non abbia alcuna voglia ridere: sicuramente perché saranno oggetto preferito delle vostre battute… Potrebbero avere la sensazione che siate cattivelli e per motivi che soltanto voi conoscete. Prima decade: una questione di denaro va sistemata, probabilmente qualcuno vi deve una somma.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]