Oroscopo Scorpione del 28 aprile 2018

Oroscopo del 28 aprile 2018 per i nati sotto il segno dello Scorpione:

un po’ egoisti…

Come ieri, sfuggirete il contatto con gli altri: agirete in modo un po’ egoista e non avrete voglia di condividere alcunché. Probabile avrete piacere a tenere tutto per voi e la sensazione che fintanto non parlate di qualcosa vi appartenga totalmente. Ma non dimenticate che gioia condivisa è gioia doppia, soprattutto se l’altro è felice per voi!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]