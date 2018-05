Oroscopo Scorpione del 28 maggio 2018

Oroscopo del 28 maggio 2018 per i nati sotto il segno dello Scorpione:

lanciare frecciatine…

Con i nervi a fior di pelle, suscettibili, e con voi sarà meglio non fare facili battute perché il senso dell’umorismo, oggi è praticamente assente. Ma voi, al contrario, non vi farete problemi a lanciare frecciatine a destra e a manca. Con questo quadro, è ovvio che non è facile starvi accanto… Probabilmente avrete delle buone ragioni.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com