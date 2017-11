Oroscopo Scorpione del 28 novembre 2017

Oroscopo del 28 novembre 2017 per i nati sotto il segno dello Scorpione:

tante cose da fare…

Tante cose da fare e così poco tempo per farle ma è pur vero che siete abituati a gestire questo tipo di stress. L’importante è organizzarvi, non lasciare nulla al caso e pazienza se non vi rilasserete fintanto che non avrete concluso tutto: conoscete bene questo tipo di musica e sapete che funzionerà. Prima decare: mettete in conto una piccola entrata di denaro o un piccolo vantaggio.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]