Oroscopo Scorpione del 29 aprile 2018

Oroscopo del 29 aprile 2018 per i nati sotto il segno dello Scorpione:

sicuri di sapere…

Luna nel vostro segno, domani ci sarà il plenilunio, e come spesso accade siete sicuri di sapere cosa frulla nella mente degli altri… Vero che avete il dono di “indovinare” ciò che pensano quel che nascondono ma, al contempo, non è detto sia realmente un vantaggio: chi, infatti, non ha lato misterioso ai vostri occhi non è attraente e c’è il rischio che vi lasciate scappare una bella storia. Nessuno, dovreste saperlo, è completamente trasparente.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]