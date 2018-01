Oroscopo Scorpione del 29 gennaio 2018

Oroscopo del 29 gennaio 2018 per i nati sotto il segno dello Scorpione:

meglio non pestarvi i piedi…

Qualsiasi cosa facciate, oggi volete far vedere chi siete e far capire ad alcune persone che è meglio non pestarvi i piedi… Sentite il bisogno di proteggervi e lo farete a modo vostro, ossia non sempre molto convenzionale ma per voi, alla fine, ciò che conta è risultato. Ma i pianeti, al contrario, vi suggeriscono di non ricorrere ai soliti atteggiamenti…

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]