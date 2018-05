Oroscopo Scorpione del 29 maggio 2018

Oroscopo del 29 maggio 2018 per i nati sotto il segno dello Scorpione:

una persona non si fa mettere i piedi in testa…

A un interrogativo ne segue un altro e finite col crearvi dei problemi che, in realtà, non dovrebbero prendere così tanta importanza. Potrebbero riguardare un disaccordo con una persona cara o qualcuno con cui lavorate, probabilmente un capo. Voi cercate di imporre la vostra volontà o il modo di fare ma vi trovate di fronte a una persona che, apparentemente, non si fa mettere i piedi in testa!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com