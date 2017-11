Oroscopo Scorpione del 29 novembre 2017

Oroscopo del 29 novembre 2017 per i nati sotto il segno dello Scorpione:

un colpo di fortuna…

Giove nel vostro segno è in buon aspetto con Nettuno: potreste avere un enorme colpo di fortuna, finanziario o d’altro tipo. Ma l’aspetto può corrispondere anche a una gravidanza, alla nascita di un bambino o, ancora, al riconoscimento da parte del pubblico del vostro talento creativo. E, grazie a Venere, il potere di seduzione è al top… Prima decade: lavoro in primo piano e chiede parecchio impegno, dovete rimboccare le maniche.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]